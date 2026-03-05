DEAŞ Hücresi Şam\'da Çökertildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbarat çalışmaları sonucunda, Suriye'nin başkenti Şam'da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlandığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi, 3 DEAŞ'lı yakalandı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Suriye'nin başkenti Şam'da DEAŞ'a ait bir hücre evi tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Ekipler, teröristlerin faaliyetlerini takibe alarak konumlarını tespit etti. Hücreye gerçekleştirilen operasyon sonucu DEAŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve destek verenlerle muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.

Geçen hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylendiği belirtilirken, Şam'da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylemin engellendiği ifade edildi.