DEAŞ, Kandahar'daki intihar saldırısını üstlendi

Bayburtlu Sporcu, 3 Yıl Sonra Yapılan Operasyonla İyileşti

Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti. Ozulu, uzun süren tedavi sürecinden sonra teşhis konulamadığını ve şikayetlerinin artması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yönlendirildiğini belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner tarafından ameliyat edilen Ozulu, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu ve büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.