Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geçmişte terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?