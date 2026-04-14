Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldıkları belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › DEAŞ Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika
