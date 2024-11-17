DEAŞ Saldırısı: 3 Irak Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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DEAŞ Saldırısı: 3 Irak Askeri Hayatını Kaybetti

Irak'ın Tuzhurmatu ilçesinde DEAŞ'ın mayınlı saldırısında 3 asker hayatını kaybetti, 3 yaralı var.

17.11.2024 15:47
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Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ'ın daha önce yol kenarına döşediği mayınların Irak ordusuna ait askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 3 Irak askerinin öldüğü ve 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 askerin terör saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaşamını yitiren askerlerden ikisinin subay, birinin er olduğu kaydedildi.

Tuzhurmatu İlçe Kaymakamı Zulfikar el- Bayatlı, basına yaptığı açıklamada saldırının Tuzhurmatu'ya bağlı Palkana köyü yakınında gerçekleştiğini ifade etti.

Beyatlı, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ Saldırısı: 3 Irak Askeri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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