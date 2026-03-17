DEAŞ Suriye'de Gümrük Memurlarına Saldırdı

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda iki gümrük memurunun hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı bildirildi.

Suriye Limanlar ve Gümrük Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Mazen Alluş, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Halep'in Sefira bölgesinde gümrük memurlarına saldırı düzenlediğini söyledi.

Alluş, terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucu iki gümrük memurunun yaşamını yitirdiğini, iki memurun da yaralandığını belirtti.