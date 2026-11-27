DEAŞ üyeliği iddiasıyla yargılanan sanık Adana'da 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığı silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi; sanık suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istemişti.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da örgütsel toplantılara katıldığını ve sosyal medya hesabından örgütü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığını belirtti.
B.K'nin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini anlatan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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