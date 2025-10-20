DEAŞ Üyesine 25 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
DEAŞ Üyesine 25 Yıl Hapis İstemi

20.10.2025 09:42
Adana'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 7 Ekim'de tutuklanan Y.M.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 12 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Y.M.D'nin kentte DEAŞ lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerine eylem ve keşif yapabilmeleri için finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

Sanık için hazırlanan Mali Analiz Raporu'na yer verilen iddianamede, Y.M.D'nin banka hesabına "sabun parası", "elden zekat" ve "bacılar için yardım" gibi açıklamalarla farklı miktarlarda para geldiği aktarıldı.

İddianamede sanığın, DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediği, dijital materyalindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video bulunduğu, kod isim kullandığı, cep telefonundan örgütsel yazışmalar yaptığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu Y.M.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Terör, adana

