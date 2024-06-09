DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yüzde 3'lük Seçim Barajının Kaldırılmasını İstedi - Son Dakika
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DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yüzde 3'lük Seçim Barajının Kaldırılmasını İstedi

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yüzde 3\'lük Seçim Barajının Kaldırılmasını İstedi

Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, yüzde 3'lük seçim barajının antidemokratik olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtti. Asafoğlu, barajın partinin meclise girmesini engellediğini ve haksızlıkları haykıramadıklarını ifade etti. Batı Trakya Türklerinin haklarını savunan DEB Partisi, barajın kaldırılmasını talep ediyor.

09.06.2024 15:41
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Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin Başkanı Çiğdem Asafoğlu, yüzde 3'lük seçim barajının "antidemokratik" olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirterek, "Yüzde 3'lük antidemokratik yasa keşke olmasaydı, keşke meclis kürsülerinden maruz kaldığımız haksızlıkları haykırabilseydik." dedi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere oyunu Gümülcine yakınlarındaki Çeppelli köyünde kurulan sandıkta kullanan Asafoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEB Partisinin meclise girmesini zorlaştıran yüzde 3'lük seçim barajına tepki gösterdi.

Asafoğlu, seçim barajını "antidemokratik" olarak nitelendirerek, "Partimizin meclise girmesini engellemek için getirilen yüzde 3'lük antidemokratik yasa keşke olmasaydı, keşke meclis kürsülerinden maruz kaldığımız haksızlıkları haykırabilseydik." ifadesini kullandı.

DEB Partisinin amacının Batı Trakya'daki Türk varlığını inkar edenlere, yasalara ve antlaşmalara aykırı davrananlara karşı mücadele olduğunu söyleyen Asafoğlu, "Bugün de bizleri inkar edenlere karşı bölgemizi kendi rengimize boyayarak 'Biz Buradayız' demek istiyoruz. Tüm temennimiz barış ve huzur içinde bir seçim olması ve neticenin iyi analiz edilip haklarımızın en kısa zamanda verilmesidir." diye konuştu.

Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Ahmet Sadık, Yunanistan'da 1989'da düzenlenen genel seçimlerde yüksek oy olarak bağımsız milletvekili seçilmişti.

Yunanistan yönetimi, 24 Ekim 1990'da Ahmet'in seçilmesini engellemek için hem siyasi partilere hem de bağımsız adaylara yüzde 3'lük seçim barajı getirmişti.

Partilerin ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşması gerekiyor.

Batı Trakya Türkleri, siyasi temsili engellediği gerekçesiyle yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını istiyor.

Ahmet, 1991'de Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi DEB'i kurmuştu.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Politika, Güncel, Son Dakika

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