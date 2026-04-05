Kastamonu'da debisi yükselen dereden geçmeye çalışan karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İl merkezinden Cide ilçesine giden Gökhan Gök, Kapıkaya Tüneli mevkisinde ormanlık alandan yola çıkan karacanın yolun alt tarafındaki dereye indiğini fark etti.
Burada bir süre gezinen karaca, kar sularının erimesiyle debisi artan dereden güçlükle karşıya geçti.
Daha sonra tekrar ormanlık alana yönelen karaca gözden kayboldu.
Bu anlar Gök tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Debisi Yükselen Dereden Geçen Karaca Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?