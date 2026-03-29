Dedeler ve Torunlar Yarıştı - Son Dakika
Dedeler ve Torunlar Yarıştı

Dedeler ve Torunlar Yarıştı
29.03.2026 11:48
Kadirli'de yaşlılar ve torunları spor etkinliğinde kıyasıya yarıştı, keyifli anlar yaşandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dede ve nineler, spor müsabakalarında torunlarına karşı mücadele etti.

Kadirli Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Kadirli Gençlik Merkezi'nde "Yaşlılar Torunlarıyla Yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte dede ve nineler, dart, curling, basketbol, bilardo ve masa tenisinde torunlarına karşı yarıştı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmalar sonucunda dereceye giren katılımcılara madalya verildi.

Kadirli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Demir Mor, AA muhabirine, kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin keyifli geçtiğini dile getiren Mor, "Yaşlılarımız ile torunlarının bir araya geldiği etkinlikte hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşandı. Farklı kuşakların aynı ortamda birlikte vakit geçirmesi, karşılıklı anlayış ve sevgi bağlarının pekişmesine katkı sağlamıştır." dedi.

Katılımcılardan Kadir Şanlıtürk de torunuyla yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Etkinlik bizi çocukluğumuza götürdü. Çok güzel oldu, keyif aldım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Meryem İncik de torunlarıyla güzel bir gün geçirdiğini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Anneannesine karşı yarışan Arzu Akgöllü ise müsabakalardan keyif aldığını anlattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dedeler ve Torunlar Yarıştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

11:55
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
İran: ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
11:15
Dubai felaketi yaşıyor Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü
10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:26
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme! Zamanlama manidar
SON DAKİKA: Dedeler ve Torunlar Yarıştı - Son Dakika
