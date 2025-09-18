Define Ararken Gözaltına Alındılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Define Ararken Gözaltına Alındılar

Define Ararken Gözaltına Alındılar
18.09.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Rüyasında Define Gördüğünü Söyleyen Anne ve Oğlu Kaçak Kazı Yaparken Yakalandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil evde kaçak kazı yapıp define arayan F.T. ile oğlu D.T. gözaltına alındı. Anne F.T.'nin ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazı yaptıklarını söylediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T. isimli kadın ve oğlu D.T.'nin İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil evde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada, binanın yan kısmından aşağı doğru 12 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde kuyu kazıldığı görüldü. Kazılan toprağı çıkarmak için ise profesyonel elektrikli vinç sistemi kurulduğu, kazılan toprağın çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 1 hilti, 3 kürek, 2 baret, 2 iniş takımı, 2 plastik kova, 15 metrelik elektrik kablosu, 12 metrelik halat ve 2 kazma ele geçirdi.

Olaya ilişkin anne ve oğlu kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan anne oğul hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Anne F.T.'nin ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü, bu sebeple kazmaya başladıklarını ve bir süredir devam ettiklerini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, 3-sayfa, İlkadım, Kültür, Güncel, Samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Define Ararken Gözaltına Alındılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:49:08. #7.11#
SON DAKİKA: Define Ararken Gözaltına Alındılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.