Define Ararken Mahsur Kaldılar

Karaman'da define aramak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Madenşehri köyünde 3 kişinin kazı yaptıkları sarnıçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sarnıçta mahsur kalan E.E, İ.K. ve N.Ş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
