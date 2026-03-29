Define Ararken Yaşamını Yitirdi

29.03.2026 16:31
Geyve'de kaybolan 76 yaşındaki Necdet Gül'ün cansız bedeni dere yatağında bulundu.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 gün önce define aramak ve arazi keşfi yapmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Necdet Gül'ün (76) dere yatağı yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Geyve ilçesi Dereköy Mahallesi'nde oturan Necdet Gül, önceki gün sabah saatlerinde, iddiaya göre define aramak ve arazi keşfi yapmak amacıyla Dereköy Yaylası'na çıktı. Bir yakını aracılığıyla yaylaya ulaştığı belirtilen Gül'ün, bir süre dolaştıktan sonra cuma namazı için mahalleye döneceğini söylediği bildirildi. Ancak saatler geçmesine rağmen geri dönmeyen Gül'e yakınları ulaşamayınca, jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine aynı gün saat 19.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara dün de UMKE, AFAD, İHH, jandarma ekipleri, mahalleli ve avcılar katıldı. Dron destekli sürdürülen aramalara dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Ekipler, Necdet Gül'ün dere yatağı yakınlarında cansız bedenini buldu. Gül'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

16:43
Kante’nin Fenerbahçe’ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
