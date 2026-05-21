Defne'de Su Baskınından 20 Kişi Kurtarıldı

Hatay'ın Defne ilçesindeki su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Defne'de meydana gelen su baskınları nedeniyle 20 kişi mahsur kaldı.
Vatandaşların tahliyesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde kurtarma çalışmaları yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-10) tarafından mahsur kalan 20 kişi, sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarıldı.
