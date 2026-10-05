DEM'li Tiryaki, Mersin operasyonunda gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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DEM'li Tiryaki, Mersin operasyonunda gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi

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DEM\'li Tiryaki, Mersin operasyonunda gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi
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DEM Partili Tiryaki, Mersin'de belediye başkanlarına yönelik operasyona tepki göstererek başta Vahap Başkan olmak üzere gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi. Tiryaki, belediye başkanlığının ateşten gömleğe dönüştüğünü, 85 milyonun hukuka güveninin zedelendiğini söyledi.

Haber: İleyda Özmen - Kamera: Dursun Alkaya

(MERSİN) - DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Mersin'de belediye başkanlarına yönelik operasyona ilişkin, "Başta Vahap Başkan olmak üzere, gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu ülkede belediye başkanlığı artık ateşten bir gömleğe dönüşmüştür" dedi.

Tiryaki, Mersin'da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir sabah uyandığınızda 500 bin insan ve bu ülkenin 800 milyarı dolandırılmışsa ve bunun failleri mahkemeye çıkarılmıyorsa, seçilmiş belediye başkanlarının şafak operasyonşarıyla gözaltına alınması ve belki de tutuklanmak istenmesi kabul edilemez. En büyük hukuksuzluk budur. Bu şehir barış, kardeşlik şehri. Bizim de desteğimiz ve oylarımızla seçilmiş, başta Vahap Başkan olmak üzere, gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu ülkede belediye başkanlığı artık ateşten bir gömleğe dönüşmüştür. Çok kısa bir süre içinde henüz 3 yıl olmadan 3 Türkiye Belediyeler Birliği başkanının arka arkaya gözaltına alınması, tutuklanmak istenmesi ve tutuklanması kabul edilemez. Bu ülkede, kalıcı bir hukuksuzluk algısı oluşturuyor. Bu, 85 milyon insanın hukuka güvenini zedeleyen bir şey. Bir an önce çözülmesini istiyoruz."

Ülkenin barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tiryaki, ülkenin geleceğine vatandaşların karar vereceğini belirterek, "Bunun birkaç günlük bir hukuksuzluk olmasını istiyoruz. Bu ülkenin kalbine bir yara daha açmayın. Halk seçtiği belediye başkanıyla seçim gününe kadar devam etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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