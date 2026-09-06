DEM Parti 5'inci Kongre ile yeni yapılanma dönemine başladıklarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti 5'inci Kongre ile yeni yapılanma dönemine başladıklarını duyurdu

DEM Parti 5\'inci Kongre ile yeni yapılanma dönemine başladıklarını duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 5'inci Olağan Kongresi'nde yeni yapılanma dönemine resmen başladıklarını söyledi. Doğan, değişen dinamikler karşısında partiyi daha güçlü hale getireceklerini ve demokratik cumhuriyet tasavvurunu örgütleyeceklerini belirtti.

Haber: Ogün AKKAYA - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5'inci Olağan Kongresi'nde yeni yapılanma dönemine resmen başladıklarını söyleyerek, " Türkiye'de ve Orta Doğu'da değişen dinamikler var. Hiçbir siyasi parti bu değişimden muaf kalamaz. Biz de bu büyük değişim ve dönüşümü kendimizden başlatıyoruz. Bizi zayıf bırakan her alanı daha güçlü hale getireceğiz. Önümüzdeki dönemin siyaseti, bu sistemi demokratikleştirmenin kurucu öznesi olma siyaseti olacak" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 5'inci Olağan Kongresi'nde ANKA Haber Ajansı'na yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongreyle birlikte yeni yapılanma sürecinin başladığını belirten Doğan, "Peki 'yeni yapılanma dönemi'nden kastımız nedir diye soracaksınız. Türkiye'de hiçbir şey üç yıl önceki gibi değil. Pek çok şey değişiyor ve yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'da değişen dinamikler var, parametreler var. Dolayısıyla hiçbir siyasi parti aslında bu değişimlerden muaf kalamaz. Biz de böyle bir değişikliği, büyük değişim ve dönüşümü kendimizden başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Partilerinin her kongresinin bir yeniden yapılanma olduğunu dile getiren Doğan, temsil ettikleri geleneğin önümüzdeki dönemde daha örgütlü bir biçimde çalışmalarını sürdüreceğini, barış fikrini ve demokratik bir cumhuriyet tasavvurunu daha güçlü bir şekilde örgütlemeye çalışacaklarını söyledi.

"BİZİ ZAYIF BIRAKAN HER ALANI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Süreç içerisinde daha geniş kesimlere ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Doğan, "Bugüne kadar eksik kaldığımızı, daraldığımızı ve yetemediğimizi düşündüğümüz hangi nedenle olursa olsun bizi daha dar, zayıf bırakan her alanı daha güçlü hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki dönem hedeflerimiz bu" dedi.

Temsil ettikleri gelenek itibarıyla "demokratik olmayan sistemle" dertleri olduğunu vurgulayan Doğan, "Bunu demokratikleştirme iddiamız da var. Buna talibiz, bunun kurucu öznesiyiz. Önümüzdeki dönemin siyaseti de bu kurucu özne olma halinin siyaseti olacak. Yeni örgütlenme modeli, yeni bir dille birlikte" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Ayşegül Doğan, Orta Doğu, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti 5'inci Kongre ile yeni yapılanma dönemine başladıklarını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
11:46
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 14:36:49. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti 5'inci Kongre ile yeni yapılanma dönemine başladıklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement