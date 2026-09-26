DEM Parti, 80'den fazla X hesabına erişim engelini sansür olarak değerlendirdi - Son Dakika
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DEM Parti, 80'den fazla X hesabına erişim engelini sansür olarak değerlendirdi

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DEM Parti, 80\'den fazla X hesabına erişim engelini sansür olarak değerlendirdi
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DEM Parti, basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve ekonomi uzmanlarına ait 80'den fazla X hesabına erişim engeli konulmasını eleştirdi. Parti, engelin bilgi edinme ve haber alma hakkına yönelik baskı olduğunu savunarak sansür anlayışının terk edilmesini istedi.

(ANKARA) - DEM Parti, basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve ekonomi uzmanlarının X hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Parti, uygulamanın toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkına yönelik bir baskı olduğunu belirterek, "Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıları kabul etmiyoruz. Bu sansür anlayışı terk edilmelidir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti, 80'den fazla X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Basın kuruluşlarının, gazetecilerin, akademisyenlerin ve ekonomi uzmanlarının sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi toplumsal barışa, bilgi edinme ve haber alma hakkına yönelik bir başka baskı uygulamasıdır.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü bir ülkenin en temel güvencesidir. Krizlerin ve sorunların çözümü farklı sesleri susturmaktan değil; eleştiriye kulak vermekten, şeffaflığı ve hukukun üstünlüğünü hakim kılmaktan geçer. Bu tür kısıtlayıcı adımlar toplumsal güveni zedelemekten başka bir sonuç doğurmaz.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıları kabul etmiyoruz. Bu sansür anlayışı terk edilmelidir."

Kaynak: ANKA
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