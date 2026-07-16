DEM Parti'den Barış Süreci Açıklaması - Son Dakika
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DEM Parti'den Barış Süreci Açıklaması

16.07.2026 18:52
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DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve MHP ile barış sürecini görüşmek için İmralı'da Öcalan ile buluşmayı hedefliyor.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada, AK Parti heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında görüşmeler yapıldığı belirtilerek, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması ile yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesinin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, heyetin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediği bildirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AK Parti heyetiyle dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yapılan görüşmelerde, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin gündemde yer alan konuların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından, İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Barış Süreci Açıklaması - Son Dakika

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