Dem Parti'den Çankaya Belediyesi'ne Operasyona Tepki: Bir Belediyeden Diğerine Uzanan Bu Kuşatma Derhal Son Bulmalıdır - Son Dakika
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Dem Parti'den Çankaya Belediyesi'ne Operasyona Tepki: Bir Belediyeden Diğerine Uzanan Bu Kuşatma Derhal Son Bulmalıdır

11.07.2026 21:11  Güncelleme: 22:47
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasını 'irade gasbı' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu "irade gasbı" olarak nitelendirdi. Bakırhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuka ayıkırı irade gasplarına bir yenisi daha eklendi. Çankaya Belediyesi'ne torba iddialarla, şafak vakti baskınlar düzenleniyor. Ankara'da daha iki gün önce NATO zirvesi boyunca güvenlik, demokrasi ve istikrar üzerine büyük sözler kuruldu. Peki şimdi çıkan sonuç bu mu? Türkiye'nin en büyük belediyelerinden birini yeni bir yargı ve siyasi operasyon sarmalına sokmak, kenti yönetilemez hale getirmek mi? Seçilmiş iradeye çökme düzenini kayyımlardan tanıyoruz. Bu operasyonlar hukuki değil siyasidir; derhal durmalıdır. Bu operasyonlar demokrasiyi zayıflatıyor. Yargı kıskacı durmalıdır. Hüseyin Can Güner'in yeri gözaltı odaları değil, Çankaya halkının kendisine emanet ettiği çalışma odasıdır."

"BİR BELEDİYEDEN DİĞERİNE UZANAN BU KUŞATMA DERHAL SON BULMALIDIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da operasyonun yerel demokrasiyi hedef aldığını belirtti. Hatimoğulları, iktidarın yıllardır kayyımlar, gözaltılar ve siyasi operasyonlarla yerel demokrasiyi hedef aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Yıllardır kayyımlarla, gözaltılarla ve siyasi operasyonlarla yerel demokrasiyi hedef alan iktidar, bu anlayışta ısrarını sürdürüyor! Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınması, halkın iradesini yargı eliyle kuşatma siyasetinden başka bir şey değildir. Bir belediyeden diğerine uzanan bu kuşatma derhal son bulmalıdır."

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, Tuncer Bakırhan, Operasyon, DEM Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti'den Çankaya Belediyesi'ne Operasyona Tepki: Bir Belediyeden Diğerine Uzanan Bu Kuşatma Derhal Son Bulmalıdır - Son Dakika

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