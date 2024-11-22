DEM Parti'den Tunceli ve Ovacık'taki Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Tunceli ve Ovacık'taki Kayyum Atamalarına Tepki

DEM Parti\'den Tunceli ve Ovacık\'taki Kayyum Atamalarına Tepki

DEM Parti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını kınayarak, iktidarın halk iradesini ortadan kaldırdığını ve yargı eliyle siyasi kararlar alındığını savundu. Açıklamada, kayyum uygulamalarının halkın iradesine darbe olduğu vurgulandı.

22.11.2024 21:50  Güncelleme: 21:51
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(ANKARA) - DEM Parti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. İktidarın, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıldığına ve yargı eliyle kayyum ayarlı siyasi kararlar verildiğine işaret edilen açıklamada, Tunceli ve Ovacık'ta halk iradesinin gasp edildiği vurgulandı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İktidar, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyum ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyum darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz" denildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Kayyum, Ovacık, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Tunceli ve Ovacık'taki Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika

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