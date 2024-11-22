DEM Parti\'den Tunceli ve Ovacık\'taki Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. İktidarın, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıldığına ve yargı eliyle kayyum ayarlı siyasi kararlar verildiğine işaret edilen açıklamada, Tunceli ve Ovacık'ta halk iradesinin gasp edildiği vurgulandı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İktidar, halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyum ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyum darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz" denildi.