DEM Parti'den TUSAŞ Saldırısına Kınama - Son Dakika
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DEM Parti'den TUSAŞ Saldırısına Kınama

DEM Parti\'den TUSAŞ Saldırısına Kınama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kahramankazan'daki terör saldırısını kınayarak barışa vurgu yaptı.

24.10.2024 17:18
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Doğan, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, dün meydana gelen saldırı nedeniyle üzüntü ve acı duyduklarını belirtti.

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz." diyen Doğan, bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Doğan, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Yıllardır can kayıpları ve ekonomik maliyetlerle ağır yollardan geçildiğini ifade eden Doğan, bunu durdurmanın, tersine çevirmenin ve yeni bir yol açmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Doğan, "DEM Parti olarak tekrar çağrımızı yineliyoruz. Gelin bu yeni yolu hep beraber açalım. Yıllardır yok sayılan, inkar edilen, görmezden gelinen, bir güvenlik sorunu olarak ele alınan, taktiklerle çöktürme planlarıyla çözülebileceği sanılan Kürt sorunu, adeta böyle adlandırılıyor ama bir insanlık sorunu olarak karşımızda duruyor ve Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Yani yok sayarak, inkar ederek, bir güvenlik sorunu olarak ele alarak güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceği bir kez daha görülmüş oldu." şeklinde konuştu.

Parti Sözcüsü Doğan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünde oynayacağı rol, alacağı inisiyatif, üstleneceği sorumluluğun hayati bir önem taşıdığını" ifade etti.

Kaynak: AA

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