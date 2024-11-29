DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan\'dan Kayyum Atağına Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin, "Van Bahçesaray belediyemize dönük yapılan kayyım darbesini lanetliyorum. İktidarın bu darbeci politikaları halkın iradesine her seferinde çarpıp tuzla buz olacaktır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Van Bahçesaray belediyemize dönük yapılan kayyım darbesini lanetliyorum. Van'da 14-0 hezimetini yaşayanlar iflas etmiş kayyım siyasetinden medet umacak kadar aciz bir yönetim aklıyla hareket ediyorlar. İktidarın bu darbeci politikaları halkın iradesine her seferinde çarpıp tuzla buz olacaktır. İktidar bilsin ki; atadığı her kayyımda demokratik meşruiyetini yitirmekte; Kürt kentlerinde zorla, copla, gazla, hileyle, hukuksuzlukla var olmak dışında tek bir siyasi varoluşu kalmamaktadır. Bahçesaray bizimdir, belediyemizi alana kadar mücadelemizi amansızca sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz."