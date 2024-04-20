Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Seçim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Bu Zemini, Demokratik İttifakları Büyüterek Sonuca Ulaştıracağız"

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu seçimlerde önemli bir fırsat elimize geçti. Seçim sonuçlarında ortaya çıkan bu zemini, demokratik ittifakları büyüterek sonuca ulaştıracağız. Kürt halkı, inkar, düşmanlık, zulüm, kayyum ve kıyım politikalarına 'hayır' diyerek sandığa gömmüştür. Kendilerini kutluyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda iradesini bir daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye halkları sandıkta söz birliği etmiştir" dedi.

DEM Parti Parti Meclisi, seçim sonuçları ışığında ileriye dönük nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek üzere parti genel merkezinde toplandı. Toplantının açılış konuşmasını Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan yaptı.

Bakırhan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi zorlu tartışmaların yürütüldüğünü ifade ederek, "Resmen ülkenin üzerine alacakaranlık çökmüştü. 31 Mart'ta gençler, kadınlar, Kürtler bu alacakaranlığı dağıtarak yeni bir ışık yakmış ve yeni bir yol açmıştır. Bu yolu hep birlikte yapacağımız tartışmalar ve değerlendirmelerle, sizlerin katkısıyla birlikte güçlendirerek, büyüterek hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"STRATEJİMİZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYAT BULDU"

31 Mart yerel seçimlerinde Kürt halkının iradesine sahip çıktığını, kayyum anlayışını ve kayyumları gönderdiğini söyleyen Bakırhan, "Partisine oy vermiş ve partisinin yanında durmuştur. Bölge halkı ranta, talana, yıkıma, 'hayır' demiştir. Her türlü hileye, yalana ve rüşvete karşı DEM Parti çatısı altında bir araya gelerek tekrar belediyelerini kazanmıştır. Batı'da da ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler yine DEM Parti çatısı altında yerel yönetimlerde söz sahibi olmuştur. Seçime başlarken de söylemiştik. Bölgede kayyum anlayışını, kötü yönetilen belediyeleri kazanacağımızı, kayyumları göndereceğimizi, Batı'da da halklarımızın, emekçilerin yaşadığı her yerde iradelerinin sandığa yansıyacağını belirtmiştik. Stratejimiz başarılı bir şekilde hayat buldu" diye konuştu.

"KAYBETTİĞİMİZ YERLERDE EKSİKLERİMİZİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

DEM Parti'nin seçim sonuçlarını ve geleceğe yönelik rotasını belirlediğini belirten ve "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrasında belirleyici konumunu yitirdi diyenlere, 31 Mart'ta halklarla birlikte büyük bir cevap vermiştir" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Belirleyiciliğini, denge konumunu koruduğunu bir kez daha herkese kanıtlamıştır. Hile, yalan, dolan seçmenlerle Kars, Şırnak, Bitlis'in iradesi ve buna benzer birçok ilçemizin, beldemizin iradesi, gasp edilmiştir. Aslında Kars, Şırnak, Bitlis kazanmıştır. Onlar kaybetmemiştir, kaçak seçmenlerle iradeleri çalanlar kaybetmiştir. Bu durumda olan ilçelerimizde yaşayan halklarımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Üzülmeyin, siz kaybetmediniz, kazandınız. Emin olsun bu kentlerde yaşayan halklarımız oralarda daha güçlü çalışmalar yürüteceğiz. Bu haram ve kaçak seçmenlerle gasp edilen bu kentleri elbirliğiyle önümüzdeki seçimlerde kayyumları gönderdiğimiz gibi, hırsızları göndererek tekrar halklarımızın iradesini yönetime taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. Kaybettiğimiz yerlerde hata ve eksikliklerimizin olduğunu gördük. Bu toplantıları seçimlerde eksik kaldığımız, kaybettiğimiz yerlerdeki neden ve sebepleri tartışarak araştırarak ve bunları ortadan kaldırmaya dönük bir çalışma için yapıyoruz. Evet bir kazanım var. Bu kazanım haklarımızındır, eksik ve yetmezlikler bizimdir."

"BU SEÇİMLERDE ÖNEMLİ BİR FIRSAT ELİMİZE GEÇTİ"

DEM Parti'nin yeni dönem perspektifinin çok net olduğunu, örgütlenme ve genişleme çalışmaları yürütecekleri bilgisini veren Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın daha güçlü örgütleneceğiz. En önemli çalışma alanlarımızdan biri örgütlü olduğumuz, olmadığımız kentlerde olacak. Bu seçimlerde önemli bir fırsat elimize geçti. Sadece Kürdistan'da seçimleri kazanmak, batıda kent uzlaşısıyla yönetimlere girmek yetmiyor. Daha da büyüteceğiz. Seçim sonuçlarında ortaya çıkan bu zemini, demokratik ittifakları büyüterek sonuca ulaştıracağız. Hakkari'den İzmir'e Van'dan İstanbul'a hemen her yerde halk tek bir şey söylemiştir; değişim talebini dile getirmiştir. Bu seçimlerde Kürdistan'da ve batıda kazanan adaylar değil, emekçiler, kadınlar, yoksullar, Kürtler, Aleviler olmuştur.

"EMEKLİLER ÇIĞLIĞINI OY PUSULALARINA YANSITMIŞTIR"

Kürt halkı, inkar, düşmanlık, zulüm, kayyum ve kıyım politikalarına 'hayır' diyerek sandığa gömmüştür. Kendilerini kutluyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda iradesini bir daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye halkları sandıkta söz birliği etmiştir. Kürt meselesi, Alevi meselesi, eşitlik ve adalet sorunlarının çözümü demokratik bir anayasadır. Demokratik anayasa hareketini başlattığımızı belirtmiştir. Çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde Türkiye halkları ile buluşacağız ve konuşacağız. Açlığa ve yoksulluğa sandıkta mesaj verilmiştir. Emekliler, çığlığını oy pusulalarına yansıtmıştır. Gençler sandıkta geleceksizliğe 'hayır' demiştir. İşçiler 'krizin faturasını biz çekmeyeceğiz' demiştir. Kürtler, Aleviler eşit yurttaşlık taleplerini sandıkta net bir şekilde ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemi barış siyasetini güçlendirerek karşılayacağız."