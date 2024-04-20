Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Seçim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Bu Zemini, Demokratik İttifakları Büyüterek Sonuca Ulaştıracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Seçim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Bu Zemini, Demokratik İttifakları Büyüterek Sonuca Ulaştıracağız"

Geniş Video İzle

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim sonuçlarını değerlendirerek demokratik ittifakları büyüterek sonuca ulaşacaklarını belirtti. Kürt halkının iradesini sandığa yansıttığını ve demokratik çözüm konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Bakırhan, önümüzdeki dönemde örgütlenme ve genişleme çalışmalarına odaklanacaklarını ifade etti.

20.04.2024 12:14  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu seçimlerde önemli bir fırsat elimize geçti. Seçim sonuçlarında ortaya çıkan bu zemini, demokratik ittifakları büyüterek sonuca ulaştıracağız. Kürt halkı, inkar, düşmanlık, zulüm, kayyum ve kıyım politikalarına 'hayır' diyerek sandığa gömmüştür. Kendilerini kutluyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda iradesini bir daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye halkları sandıkta söz birliği etmiştir" dedi.

DEM Parti Parti Meclisi, seçim sonuçları ışığında ileriye dönük nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek üzere parti genel merkezinde toplandı. Toplantının açılış konuşmasını Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan yaptı.

Bakırhan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi zorlu tartışmaların yürütüldüğünü ifade ederek, "Resmen ülkenin üzerine alacakaranlık çökmüştü. 31 Mart'ta gençler, kadınlar, Kürtler bu alacakaranlığı dağıtarak yeni bir ışık yakmış ve yeni bir yol açmıştır. Bu yolu hep birlikte yapacağımız tartışmalar ve değerlendirmelerle, sizlerin katkısıyla birlikte güçlendirerek, büyüterek hayata geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"STRATEJİMİZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYAT BULDU"

31 Mart yerel seçimlerinde Kürt halkının iradesine sahip çıktığını, kayyum anlayışını ve kayyumları gönderdiğini söyleyen Bakırhan, "Partisine oy vermiş ve partisinin yanında durmuştur. Bölge halkı ranta, talana, yıkıma, 'hayır' demiştir. Her türlü hileye, yalana ve rüşvete karşı DEM Parti çatısı altında bir araya gelerek tekrar belediyelerini kazanmıştır. Batı'da da ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler yine DEM Parti çatısı altında yerel yönetimlerde söz sahibi olmuştur. Seçime başlarken de söylemiştik. Bölgede kayyum anlayışını, kötü yönetilen belediyeleri kazanacağımızı, kayyumları göndereceğimizi, Batı'da da halklarımızın, emekçilerin yaşadığı her yerde iradelerinin sandığa yansıyacağını belirtmiştik. Stratejimiz başarılı bir şekilde hayat buldu" diye konuştu.

"KAYBETTİĞİMİZ YERLERDE EKSİKLERİMİZİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

DEM Parti'nin seçim sonuçlarını ve geleceğe yönelik rotasını belirlediğini belirten ve "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrasında belirleyici konumunu yitirdi diyenlere, 31 Mart'ta halklarla birlikte büyük bir cevap vermiştir" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Belirleyiciliğini, denge konumunu koruduğunu bir kez daha herkese kanıtlamıştır. Hile, yalan, dolan seçmenlerle Kars, Şırnak, Bitlis'in iradesi ve buna benzer birçok ilçemizin, beldemizin iradesi, gasp edilmiştir. Aslında Kars, Şırnak, Bitlis kazanmıştır. Onlar kaybetmemiştir, kaçak seçmenlerle iradeleri çalanlar kaybetmiştir. Bu durumda olan ilçelerimizde yaşayan halklarımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Üzülmeyin, siz kaybetmediniz, kazandınız. Emin olsun bu kentlerde yaşayan halklarımız oralarda daha güçlü çalışmalar yürüteceğiz. Bu haram ve kaçak seçmenlerle gasp edilen bu kentleri elbirliğiyle önümüzdeki seçimlerde kayyumları gönderdiğimiz gibi, hırsızları göndererek tekrar halklarımızın iradesini yönetime taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. Kaybettiğimiz yerlerde hata ve eksikliklerimizin olduğunu gördük. Bu toplantıları seçimlerde eksik kaldığımız, kaybettiğimiz yerlerdeki neden ve sebepleri tartışarak araştırarak ve bunları ortadan kaldırmaya dönük bir çalışma için yapıyoruz. Evet bir kazanım var. Bu kazanım haklarımızındır, eksik ve yetmezlikler bizimdir."

"BU SEÇİMLERDE ÖNEMLİ BİR FIRSAT ELİMİZE GEÇTİ"

DEM Parti'nin yeni dönem perspektifinin çok net olduğunu, örgütlenme ve genişleme çalışmaları yürütecekleri bilgisini veren Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın daha güçlü örgütleneceğiz. En önemli çalışma alanlarımızdan biri örgütlü olduğumuz, olmadığımız kentlerde olacak. Bu seçimlerde önemli bir fırsat elimize geçti. Sadece Kürdistan'da seçimleri kazanmak, batıda kent uzlaşısıyla yönetimlere girmek yetmiyor. Daha da büyüteceğiz. Seçim sonuçlarında ortaya çıkan bu zemini, demokratik ittifakları büyüterek sonuca ulaştıracağız. Hakkari'den İzmir'e Van'dan İstanbul'a hemen her yerde halk tek bir şey söylemiştir; değişim talebini dile getirmiştir. Bu seçimlerde Kürdistan'da ve batıda kazanan adaylar değil, emekçiler, kadınlar, yoksullar, Kürtler, Aleviler olmuştur.

"EMEKLİLER ÇIĞLIĞINI OY PUSULALARINA YANSITMIŞTIR"

Kürt halkı, inkar, düşmanlık, zulüm, kayyum ve kıyım politikalarına 'hayır' diyerek sandığa gömmüştür. Kendilerini kutluyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda iradesini bir daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye halkları sandıkta söz birliği etmiştir. Kürt meselesi, Alevi meselesi, eşitlik ve adalet sorunlarının çözümü demokratik bir anayasadır. Demokratik anayasa hareketini başlattığımızı belirtmiştir. Çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde Türkiye halkları ile buluşacağız ve konuşacağız. Açlığa ve yoksulluğa sandıkta mesaj verilmiştir. Emekliler, çığlığını oy pusulalarına yansıtmıştır. Gençler sandıkta geleceksizliğe 'hayır' demiştir. İşçiler 'krizin faturasını biz çekmeyeceğiz' demiştir. Kürtler, Aleviler eşit yurttaşlık taleplerini sandıkta net bir şekilde ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemi barış siyasetini güçlendirerek karşılayacağız."

Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Seçim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Bu Zemini, Demokratik İttifakları Büyüterek Sonuca Ulaştıracağız"
Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, İnsan Hakları, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Seçim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Bu Zemini, Demokratik İttifakları Büyüterek Sonuca Ulaştıracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uğur Yazıcı: Seçimde ortaya çıkan hiç bir şey yok.Tek bir şey var Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti vr Milleti... 0 1 Yanıtla
  • Adıyaman'da toplu konut inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
    13:16 Adıyaman'da toplu konut inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

  • Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya
    13:16 Posof Belediyesi 36 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya

    Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.

  • Ankara'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadını dakikalarca dövdü
    13:15 Ankara'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadını dakikalarca dövdü

    Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.

  • Real Madrid, Barcelona'yı mağlup ederek liderlik farkını açmak istiyor
    13:15 Real Madrid, Barcelona'yı mağlup ederek liderlik farkını açmak istiyor

    İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan 'El Clasico' mücadelesi öncesinde lider Madrid ekibi, galibiyetle puan farkını 11'e çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında oynanan 256 maçta Real Madrid 104 kez galip gelirken, Barcelona ise 100 kez kazandı.

  • Batman merkezli 'Odacılar' Organize Suç Örgütü çökertildi, 34 şüpheli gözaltına alındı
    13:14 Batman merkezli 'Odacılar' Organize Suç Örgütü çökertildi, 34 şüpheli gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-30 Operasyonu'nda elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı 'Odacılar' Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini, 34 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda, suç örgütü üyelerinin 18 bin 635 kişiyi dolandırdığı ve 34 milyon 530 bin TL değerindeki mal varlığına el konulduğu belirtildi.

  • Özhaseki: İstanbul'daki toprak kaymasında 14 konut tedbir amaçlı boşaltıldı
    13:14 Özhaseki: İstanbul'daki toprak kaymasında 14 konut tedbir amaçlı boşaltıldı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da meydana gelen toprak kaymasında 14 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını ve barınma ihtiyacını karşılamak için adımların atıldığını belirtti.

  • Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali'nde sahne aldı
    13:12 Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali'nde sahne aldı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde sanatçı Edis konser verdi. Binlerce ziyaretçi, Edis'in şarkılarıyla baharı karşıladı.

  • Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Satışları Beklentileri Aştı
    13:10 Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Satışları Beklentileri Aştı

    Xiaomi, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken SU7 elektrikli otomobilinin satış rakamlarının beklentilerin üstünde olduğunu açıkladı. Başlangıç fiyatı 29 bin 870 dolar olan araç, üç farklı versiyonla sunuluyor ve 700 km ile 830 km arasında menzil sunuyor.

  • Apple, macOS 15 ile hesap makinesinde büyük değişikliklere gidiyor
    13:10 Apple, macOS 15 ile hesap makinesinde büyük değişikliklere gidiyor

    Apple, macOS 15 ile birlikte hesap makinesinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hesap makinesi yeni işlevler kazanacak ve iOS uygulamasına benzer bir tasarıma sahip olacak. Yeni özellikler arasında gelişmiş birim dönüştürme sistemi ve matematik notları bulunacak.

  • vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Akıllı Telefon
    13:10 vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Akıllı Telefon

    vivo, Y200i isimli yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Arka tarafında dairesel bir kamera kurulumuna yer veren cihaz, düz ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeni Y200i'nin özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ ekran, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 12GB RAM, 512GB dahili depolama alanı, 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 8 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Ayrıca cihaz, 6000mAh batarya, hızlı şarj desteği, IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, fiziksel parmak izi tarayıcı ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle geliyor. vivo Y200i, üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak ve fiyatları 220 dolardan başlayıp 275 dolara kadar çıkacak.


12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
12:30 Yeni yönetimin hiç insafı yok Beşiktaş’ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı Yeni yönetimin hiç insafı yok! Beşiktaş'ta Berkay Vardar ile yollar ayrıldı
12:08 Küçükçekmece’de Pusuda Bekleyen Saldırgan, Husumetlisini Sırtından Vurdu Küçükçekmece'de Pusuda Bekleyen Saldırgan, Husumetlisini Sırtından Vurdu
11:50 Barıştılar mı Torreira ve Devrim Özkan’ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı Barıştılar mı? Torreira ve Devrim Özkan'ın aynı yüzükleri takması kafa karıştırdı
09:58 Husumetlisini öldürdü, yakalanınca “Öldürme amacım yoktu“ dedi Husumetlisini öldürdü, yakalanınca "Öldürme amacım yoktu" dedi
09:57 Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı Alkollü sürücü park halindeki motosiklete çarptı: 16 yaşındaki genç yaralandı
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
09:42 Yüksekova’da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya’nın ’Yılan Adası’nı andırıyor Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar adeta Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
08:13 Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran “Odacılar“ organize suç örgütü çökertildi Sahte bungalov ilanıyla 18 bin kişiyi dolandıran "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 13:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: "Seçim Sonuçlarında Ortaya Çıkan Bu Zemini, Demokratik İttifakları Büyüterek Sonuca Ulaştıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement