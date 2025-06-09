DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Ferdi Zeyrek'e Taziye Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Hatimoğulları'nın mesajı şu şekilde:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum…"