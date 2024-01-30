DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: \'AKP Genel Başkanı yalan söyledi\'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantısında "AKP Genel Başkanı dünkü konuşmasında, 'İktidarımızda belediyeleri siyasi rengine göre ayırmadık' diye bir söz sarf etmiş. Bizi siyasi rengimize göre ayırmamış... Ben soruyorum AKP Genel Başkanı'na kayyımları uzaylılar mı atadı? Belediyelerimize kayyım atayan onlar değilmiş gibi konuşuyorlar. Halkın siyasi tercihlerine saygı duymayan onlar yalan söyledikleri zaman yüzleri kızarmıyor..." dedi. Hatimoğulları ayrıca; "DEM gelir devran döner.' İşte bu bizim kampanyamızın yeni sloganı. Bizler geleceğiz, kadınlar gelecek, gençler gelecek, işçiler gelecek, barış anneleri gelecek ve bu devran dönecek" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bugün TBMM'de kadın grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anneleri ve cumartesi annelerinin de katıldığı toplantıda Hatimoğulları şunları söyledi:

NE ZAMAN TÜRKİYE'DE SEÇİMLER OLSA…: Pazar günü Santa Maria Kilisesi'nde onlar ayinlerini gerçekleştirirken IŞİD'ın üstlendiği bir saldırı gerçekleşti. Bir kardeşimiz hayatını kaybetti. IŞİD'in üstlendiği bu saldırı, ümit ediyoruz ki devamı gelmez. Ne zaman seçimler olsa, ne zaman Türkiye'de başka gündemler ortaya çıksa hemen IŞİD dediğimiz, Türkiye'de mevcut iktidarın adeta önünü açtığı Türkiye'de yuvalanmalarının adeta destekçisi pozisyonundaki bu iktidar tarafından böyle bir aks devreye giriyor...

1 ŞUBAT'TA BÜYÜK ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ: Bugün adalet nöbetinde olan annelerimizin söylediği şarkılar, türküler anlattıkları hikayeleri bu mücadelenin ilmik ilmik nasıl örüldüğünü bize gösteriyor. 1 Şubat'ta Kürdistan'ın pek çok kentinden yürüyüş başlatılacak. 1 Şubat'ta Kars'tan ve Van merkezinden iki kol şeklinde başlatılacak olan büyük özgürlük yürüyüşü Şubat'a kadar devam edecek. Peki bu yürüyüşün amacı nedir? Cezaevinde başlayan açlık grevleri, adalet nöbetiyle aynı amacı taşımaktadır. İmralı tecridinin ortadan kalkması ve Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi. Bu yürüyüşteki her uğrak alanımızda işçilerle, kadınlarla buluşmalar, Türkiye'de yaşanan bütün sorunların Kürt sorunuyla bağlantısını kuran bir yerden bu yürüyüşümüz gerçekleştirilecek. DEM Parti olarak da bu yürüyüşümüzde yerimizi alacağız. Ama sadece DEM Parti olarak değil, bu ülkede aydınlar, yazarlar, demokrasi isteyen güçlerin temsilcileri de bu yürüyüşte bizlere eşlik edecekler.

BATIDAKİ KADINLARA SESLENİYORUM: Türkiye'nin batısındaki değerli kadınlara sesleniyorum, ülkedeki gerilim çatışma devam ettikçe, ülkede baskı düzeni artıyor. Ülkenin siyasi iklimi gittikçe sertleşiyor. Demokrasi, kadın hakları, insan hakları bunların hepsi toprağa gömülüyor. Daha çok kadın şiddete uğruyor. Daha fazla kadın cinayeti işleniyor böylesi atmosferde yaşadığımız yoksulluk da bunların cabası... Buradan Türk kadınlara seslenmek istiyorum. Kürt anaları sizlere barış elini uzatıyor. Gelin Kürt sorununu hep beraber el ele vererek çözelim diyorlar.

KADINLARIN NAFAKA HAKKINI ELLERİNDEN ALMAK İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLİYORLAR: Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı paralel zamanda medeni kanun çalıştayı düzenlediler. 'Medeni Kanunu'nda iyileştirme yapacağız ve kadınların lehine yasalar çıkaracağız' dediler. Külliyen yalan. Her yerde yalan söyledikleri gibi burada da yalan söylüyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Nafaka adil bir durum değildir' diyor. Bu çalıştaylarda kadınların kazanımı olan nafaka hakkını ellerinden almak için çalıştay düzenliyorlar. Bu çalıştayları bize kadınlar için iyi şeyler yapıyormuş gibi anlatıyorlar.

İKTİDAR VE MUHALEFET PARTİLERİ KADIN MİLLETVEKİLLERİNE KONUŞMA HAKKI BİLE TANIMIYOR: Yerel seçimler DEM parti olarak bizlerin de en önemli gündemi. Kürdistan illerinde çok güçlü bir halk oylaması gerçekleştirdik... DEM Parti bu ülkenin, bu halkın en çok kadınların gözbebeğidir. Düzen partileri adaylarını patır patır açıklıyorlar. Düzen partileri bugün adaylarını Ankara'dan belirlerken biz adaylarımızı halkla birlikte belirledik... İktidar çok ciddi bir koltuk yarışına girmiş durumda. Ne yazık ki birçok muhalefet partisi aynı koltuk kavgasını şu an veriyor ve burada kadınların adı yine yok. Açıklanan adaylara baktığımızda kadın sayısı o kadar düşük ki, oysa bizde eş başkanlık sistemi doğrudan kadın temsiliyetini belediyelerde yüzde 50 olarak temsil edilmesini sağlamış oluyor. İktidar ve muhalefet partileri, az sayıda seçtikleri kadın milletvekillerine kürsüde konuşma hakkı bile tanımıyorlar.

'DEM GELİR DEVRAN DÖNER': AKP Genel Başkanı dünkü konuşmasında, 'İktidarımızda belediyeleri siyasi rengine göre ayırmadık' diye bir söz sarf etmiş. Bizi siyasi rengimize göre ayırmamış... Ben soruyorum AKP Genel Başkanı'na kayyımları uzaylılar mı atadı? Belediyelerimize kayyım atayan onlar değilmiş gibi konuşuyorlar. Halkın siyasi tercihlerine saygı duymayan onlar yalan söyledikleri zaman yüzleri kızarmıyor... Varlığımızı; eşitlik, özgürlük, adalet ve barışı tesis ettiğimiz erkek egemenlik zihniyet anlayışından kurtulduğumuz bir sistemi kurana dek devam edecek, varlığımız burada büyüyecek. 'DEM gelir devran döner.' İşte bu bizim kampanyamızın, yeni sloganı DEM gelecek ve devran dönecek. Bizler geleceğiz, kadınlar gelecek, gençler gelecek, işçiler gelecek, barış anneleri gelecek ve bu devran dönecek."