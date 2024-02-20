DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusuyla ilgili iddialar

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GAYE ŞEYMA CAN

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İl Seçim Kurulu'na başvuruyu zamanında yapamadığı iddia edildi. DEM Parti'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır" açıklaması yapıldı. İl Seçim Kurulu'na gelen parti avukatları yaklaşık 19.45'e kadar Seçim Kurulu'nda kaldı. Avukatlar binadan ayrılırken başvuru belgesini aldıklarını söylerken, gazetecilerin ısrarına rağmen başvuruya ilişkin belgeleri göstermeden ve açıklama yapmadan binadan ayrıldı.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İl Seçim Kurulu'na başvuruyu geç yaptığı bu nedenle de başvurunun kabul edilmediği iddia edildi. İddialar üzerine DEM Parti'nin X hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır" denildi.

PARTİ AVUKATLARI BAŞVURUNUN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Parti açıklamasının yapıldığı saatlerde, parti avukatları İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi. Başvuruda sorun olmadığı açıklamasına rağmen avukatların yaklaşık 19.45'e kadar Seçim Kurulu'nda kalmaları da sorunun devam ettiği yorumlarına neden oldu. Avukatlar 19.45'de binadan ayrılırken yaptıkları açıklamada 'Başvuru yapıldı, hiçbir sorun yok' dedi. Avukatlar, konuya ilişkin açıklama yapacaklarını da ifade etti. Ancak uzun süren bekleyişin ardından avukatlar herhangi bir açıklama yapmadı. Avukatlar, tekrar, başvurunun yapıldığına dair belgenin alındığını ve bir sorun bulunmadığını söyledi. Ancak, gazetecilerin ısrarına karşın avukatlar belgeyi göstermeden binadan ayrıldı.