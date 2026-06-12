Hatimoğulları'ndan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güneş Uçak İçin Taziye Mesajı

Fatıma İlay Turunç:

bu yaşta bi çocuk gidiyor işte maalesef böyle trajik olaylar yaşanınca insan kendine geliyor ya hayat ne kadar kırılgan birşey bizim ülkemizde çocuklar güvenli ortamlarda büyüyemiyor her gün başına bi şey geliyo erkek çocuk kız çocuk demeden hepsi risk altında yaşıyo ve sistemi sorgulayan yok hep sadece taziye mesajları yazılıyo ama bi şey değişmiyo