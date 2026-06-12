(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Atakum Belediyespor U12 Takımı futbolcusu Güneş Uçak için taziye mesajı yayımladı.
Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneş'i uğurladık bugün… Bazen acı, kelimelerin taşıyabileceğinden çok daha büyük oluyor. Güneş'in ardından söyleyebileceğimiz her söz eksik, her cümle yarım kalıyor. Seni sevgiyle, tarifsiz bir özlemle hep hatırlayacağız Güneş… Yoldaşlarım annesi Sevil'e; babası Özkan'a, abisi Aren'e ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Hatimoğulları'ndan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güneş Uçak İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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