Hatimoğulları'ndan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güneş Uçak İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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Hatimoğulları'ndan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güneş Uçak İçin Taziye Mesajı

12.06.2026 00:45  Güncelleme: 01:11
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki futbolcu Güneş Uçak için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Atakum Belediyespor U12 Takımı futbolcusu Güneş Uçak için taziye mesajı yayımladı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneş'i uğurladık bugün… Bazen acı, kelimelerin taşıyabileceğinden çok daha büyük oluyor. Güneş'in ardından söyleyebileceğimiz her söz eksik, her cümle yarım kalıyor. Seni sevgiyle, tarifsiz bir özlemle hep hatırlayacağız Güneş… Yoldaşlarım annesi Sevil'e; babası Özkan'a, abisi Aren'e ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, DEM Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Samsun, Trafik, Güneş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatimoğulları'ndan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güneş Uçak İçin Taziye Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Dogrusoz Serkan Dogrusoz:
    üzücü bir haber açıkçası bu yaşta hayatını kaybetmek ne yazık deme ki futbolcu olup bir hayali vardı herhalde çocuk tabii ki ailesine sabırlar dilerim yöneticiler de bu kazaları azaltmak için bir şeyler yapabilirse iyi olur en azından 0 0 Yanıtla
  • Tayyar Alp Özaydın Tayyar Alp Özaydın:
    çok yazık gerçekten yaşında bi çocuk hayatı bitmesi ne hazin diye düşünüyorum bu tür kazalar da olmuştur ama ne yapacaksın aman allahım aileye sabır vermesi duası yapılır şimdi arabaların hızları kontrol edilse belki bunlar azalırdı ama herkeste acele var 0 0 Yanıtla
  • Fatıma İlay Turunç Fatıma İlay Turunç:
    bu yaşta bi çocuk gidiyor işte maalesef böyle trajik olaylar yaşanınca insan kendine geliyor ya hayat ne kadar kırılgan birşey bizim ülkemizde çocuklar güvenli ortamlarda büyüyemiyor her gün başına bi şey geliyo erkek çocuk kız çocuk demeden hepsi risk altında yaşıyo ve sistemi sorgulayan yok hep sadece taziye mesajları yazılıyo ama bi şey değişmiyo 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hatimoğulları'ndan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Güneş Uçak İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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