(TBMM) - DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurul Salonu'nda Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için başlattıkları nöbeti gece yarısı itibarıyla sonlandırdı.
DEM Parti milletvekillerinin Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto için Genel Kurul'da başlattığı kürsü eylemi gece yarısı itibarıyla sona erdi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, nöbetlere devam edeceklerine dikkati çekerek, sabah yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › DEM Parti Milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atanmasını Protesto Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?