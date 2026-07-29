DEM Parti MYK Toplantısı

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantıda, yürütülen süreç, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin çalışmalar değerlendirilecek.

DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da toplanacak.

Toplantının gündeminde siyasal süreç, TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin çalışmalar ele alınacak.

MYK'da DEM Parti'nin 5-6 Eylül tarihinde düzenlenecek olan Büyük Konferans ve 20 Eylül'de yapılacak 5. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin devam eden çalışmalar ve hazırlıklar tartışılacak.

MYK'da 15 günlük rutin planlamalar da yapılacak.