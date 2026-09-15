DEM Parti operasyonlara tepki gösterdi, Hatimoğulları serbest bırakılma istedi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu sabah farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz" diyerek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu sabah farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından bu sabah farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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