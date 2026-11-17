(ANKARA) - DEM Parti'den yapılan açıklamada, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Basın özgürlüğü, demokratik siyaset ve örgütlenme hakkı demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyaseti, basını ve sivil toplumu hedef alan, demokrasiyi zedeleyen bu baskı uygulamalarına derhal son verilmelidir" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasetçilere, hukukçulara ve basına yönelik antidemokratik uygulamalar kabul edilemez. Hemen hemen her güne, muhaliflere yönelik yeni gözaltı ve operasyon haberleriyle başlıyoruz. Diyarbakır merkezli olarak yapılan baskınlarda, PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de aralarında olduğu çok sayıda Kürt siyasetçi gözaltına alındı.

İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde yapılan operasyonlarda ÇHD üyesi avukatlar gözaltına alındı. Yine Sözcü TV'ye sabah saatlerinde yapılan baskında yöneticiler gözaltına alındı, kanala ise kayyım atandı. Basın özgürlüğü, demokratik siyaset ve örgütlenme hakkı demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyaseti, basını ve sivil toplumu hedef alan, demokrasiyi zedeleyen bu baskı uygulamalarına derhal son verilmelidir. Demokrasinin, çoğulculuğun ve özgürlüklerin savunucuları olarak; siyasetçilere, hukukçulara ve basına yönelik antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz."