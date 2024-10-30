DEM Partisi'nden Esenyurt Belediye Başkanı'na Destek Yürüyüşü

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(ANKARA) - DEM Partili yönetici ve milletvekilleri, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek amacıyla İstanbul'a gidecek.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız. Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte İstanbul'da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız" denildi.