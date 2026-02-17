Demans Hastasına Markette Yüksek Ücret Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Demans Hastasına Markette Yüksek Ücret Hakkında Suç Duyurusu

17.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da demans hastası kadın, markette unuttuğu gofret nedeniyle kredi kartından 25 bin lira alındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da demans hastası kadın, bir zincir markette unutup cebine koyduğu gofret gerekçe gösterilerek, market çalışanları tarafından "polis çağırma" tehdidiyle kredi kartından 25 bin 845 lira tahsil edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Demans hastası kadının avukatı Mehmet Sena Kapu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, müvekkilinin 5 Şubat'ta Çankaya ilçesi Eti Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir market şubesine alışverişe gittiği ifade edildi.

Dilekçede, hasta kadının 2021 yılından bu yana ağır demans olduğu, bu durumun konuşmasından ve yürüyüşünden uzman olmayan kişilerce dahi rahatlıkla anlaşılabileceği belirtildi.

Hastalığı nedeniyle kadının özellikle tatlı yiyeceklere karşı kontrolsüz bir tüketim isteği duyduğunu ifade edilen dilekçede, olay günü markette bir çikolatalı gofreti cebine koyduğunu ancak parasını ödemeyi unuttuğunu kaydedildi.

Durumu kamera kayıtlarından tespit eden market çalışanlarının demans hastası kadını yakalayarak ya "polis çağıracakları" ya da "mağazanın kasa açıklarının tamamını" kendisinden tahsil edeceklerini söyledikleri aktarılan dilekçede, polis ve mahkeme korkusu yaşayan hasta kadının kredi kartını alan şüphelilerin, 7 dakika içerisinde 5 ayrı işlem yaparak 25 bin 845 lira tutarında çekim yaptığı öne sürüldü.

Dilekçede, market çalışanlarının "üstlerinden aldıkları talimatla kasa açığının tamamını tahsil ettikleri ve parayı iade etmeyecekleri" yönünde beyanda bulundukları iddia edildi.

Avukat Kapu, müvekkilinin sağlık raporlarını ve banka dekontlarını savcılığa sunarak, şüpheliler hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı nitelikli yağma" ve "suçu yetkili makamlara bildirmeme" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Demans, Demans, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demans Hastasına Markette Yüksek Ücret Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti

14:13
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 14:46:32. #7.11#
SON DAKİKA: Demans Hastasına Markette Yüksek Ücret Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.