Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üzerine demir boru düşen şoför hayatını kaybetti.
Adliye Mahallesindeki bir işletmeye dün akşam malzeme getiren C.O'nun üzerine (65), dorse üzerindeki halatı çözdüğü esnada demir boru düştü.
C.O. yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan C.O, yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Demir Boru Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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