JİNAN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinde Cumartesi günü bir demir madeninde çatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise mahsur kaldı.
Linyi kentindeki Lanling ilçesi acil durum yönetim bürosuna göre, ilçede bulunan madende saat 15.20 sularında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 7 madencinin mahsur kaldığı bildirilmişti.
Saat 21.00 itibarıyla üç madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 4 madenciye ulaşılmaya çalışılıyor.
Son Dakika › Güncel › Demir Madeninde Çökme: 3 Ölü, 4 Mahsur - Son Dakika
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