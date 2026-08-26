Demir Sopayla Öldürme Olayı

Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kıralan Mahallesi'nde gece Murat Bilgihan (51) ile H.A. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.A, demir sopayla Bilgihan'a vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bilgihan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.