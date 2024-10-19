Demirci'de Cennet Elması Üretimi Arttı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde cennet elması üretiminin arttığı belirtildi.

İlçede Söğütçük, Mahmutlar, Çanakçı ve Ulacık mahallelerinde cennet elması yetiştiriliyor.

Kadınlar imece usulü hasat ettikleri ürünleri, kabuklarını soyup sıcak suda bir süre beklettikten sonra kuruması için balkonlarına asıyor. Yaklaşık 15 gün askıda bekleyen cennet elmaları kuruduktan sonra çeşitli illerdeki alıcılara gönderiliyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçenin iklim olarak cennet elması üretimine elverişli olduğunu ifade ederek, "İlçemizde son yıllarda cennet elması üretimi arttı. Özellikle Söğütçük mahallemizde kapama bahçe modeli ile üretim yoğun olarak yapılıyor." dedi.

Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ise cennet elmasında üretimin son 5 yıldır ciddi şekilde arttığını, bu yıl rekoltenin 100 tona yaklaştığını anlattı.