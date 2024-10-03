Demirci\'de Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Manisa'nın Demirci ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Sarıçayır mevkisindeki Demirci Akıncıları Anıtı'ndan başlayan yürüyüşe Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin de katıldı.
Etkinlik, Hışır tepesinden tekrar anıta dönülmesiyle son buldu.
Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Kara, yürüyüşe katılan öğrencilere Demirci Akıncıları'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi anlattı.
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