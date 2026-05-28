Demirci\'de Sağanak ve Dolu Zarar Verdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden itibaren başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.

İcikler Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Ahmetler Mahallesi'nde ise sağanakta suya kapılan bir otomobil sürüklenerek hasar gördü.

Gümele Mahallesi'nde de Oluk Deresi taştı, bazı bağ ve bahçeler sular altında kaldı.

Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise dolu yağışı etkili oldu.

Doludan dolayı evlerin çatıları ile araziler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.