Demirci'den Anlamlı Bayrak Örgüsü - Son Dakika
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Demirci'den Anlamlı Bayrak Örgüsü

Demirci\'den Anlamlı Bayrak Örgüsü
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Demirci'de 15 kadın, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 1813 motifli Türk bayrağı ördü.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde bir araya gelen 15 kadın, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 1813 motiften oluşan Türk bayrağı ördü.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan örgü kursuna katılan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen koordinasyonunda anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kursiyerlerin yaklaşık 10 günlük çalışması sonucu tamamlanan Türk bayrağı için 3 kilogram ip kullanıldı. Bayrak, 1813 motifin birleştirilmesiyle 1,5 x 2,25 metre ölçülerinde hazırlandı. Kadınların el emeğiyle hazırladığı örgü Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı düzenlenecek geleneksel fener alayında taşınacak. Kursiyerler, kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek yürüyüşte yer alacak.

'ESERİMİZ BİTTİĞİNDE ÇOK MUTLU OLDUK'

Örgü kursu kursiyerlerinden Hayriye Esen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirip, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde Demircili kadınlar olarak bir farkındalık yaratmak istedik. Gururlandık. Eserimiz bittiğinde çok mutlu olduk. 10 günde 15 bayan örerek, birbirimize yardımcı olarak bunu yaptık. Fener alayında ördüğümüz Türk bayrağı ile yürüyeceğiz" dedi.

Kursiyerlerden emekli öğretmen İlkay Akpınar da çalışmayı "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci'mizin kurtuluşu nedeniyle bayrağımızı örerek bayrağımızı dalgalandırmak istedik. Vatan ve millet sevgisiyle ördük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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