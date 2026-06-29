Demirci Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Demirci Kirazı Hasadı Başladı

Demirci Kirazı Hasadı Başladı
29.06.2026 16:38
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Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli kirazların hasadı Ağustos boyunca sürüyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazının hasadına başlandı.

Yaklaşık 20 bin dekarlık üretim alanına sahip ilçede üreticiler, gün boyu bahçelerinde kiraz topluyor.

İlçe merkezinden başlayan hasat, Ağustos ayı boyunca yüksek rakımlı kırsal mahallelerde devam ediyor.

Toplanan kirazlar 24 ile 32 kalibre arasında numaralandırılarak firmalara teslim ediliyor.

Bölgede 15 yıldır kiraz yetiştiren Fatih Çıracı 4 dönümlük alanda 80 ağaçla üretim yaptığını belirtti.

Rekoltenin bu yıl iyi olduğunu anlatan Çıracı, "Geçen yıl don sebebiyle ürün alamamıştık. Bu sene beklentimizin üzerinde ürün alıyoruz. Kirazlarımızın kalibre oranı gayet güzel. Bunun sebebi de bahar aylarında sağanak yağmurların etkili olması. Kalibresine göre 50-100 lira arasında satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirci Kirazı Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nuray Gürsoy Nuray Gürsoy:
    Hasat iyi gidiyormuş ama 50-100 lira arasında fiyatla üreticinin cebine kaç lira girebilir ki, aradaki kâr hep başkasının cebinde kalıyor. 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Demirci Gökhan Demirci:
    Demirci kirazı çok güzel bir ürün, hamdolsun bu yıl iyi bir hasat olmuş. Artık bu tür kaliteli ürünlerimizi dijital platformlarda daha iyi tanıtabilsek, dünya pazarına ulaştırabilirsek çok daha iyi olur. Teknoloji sayesinde küçük üreticiler de büyük pazarlara erişebiliyor. 0 0 Yanıtla
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