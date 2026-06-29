Demirci Kirazı Hasadı Başladı

Gökhan Demirci:

Demirci kirazı çok güzel bir ürün, hamdolsun bu yıl iyi bir hasat olmuş. Artık bu tür kaliteli ürünlerimizi dijital platformlarda daha iyi tanıtabilsek, dünya pazarına ulaştırabilirsek çok daha iyi olur. Teknoloji sayesinde küçük üreticiler de büyük pazarlara erişebiliyor.