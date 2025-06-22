Demirköy\'de Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağmur duası ve el işleri sergisi, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında çeşitli eğlenceler ve kültürel gösteriler düzenlendi.

Programa; Bilecik Valisi Faik Oktay Süzer, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Köy Muhtarı Zeynep Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, il genel ve belediye meclis üyeleri ile yaklaşık 1500 vatandaş katıldı.

Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu, yaptığı açıklamada etkinliğin köy halkı arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, organizasyona maddi ve manevi destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.