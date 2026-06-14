Demirköy Komutanından Jandarma Ziyareti - Son Dakika
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Demirköy Komutanından Jandarma Ziyareti

Demirköy Komutanından Jandarma Ziyareti
14.06.2026 09:19
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Üsteğmen Eren Dürüster, Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılını kutlayarak başarılar diledi.

Demirköy Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen ziyarette Dürüster, Albay Eskitürk ve beraberindeki jandarma heyetiyle bir araya geldi.

Dürüster, ülkenin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Su ürünleri denetimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde göletlerdeki su ürünleri denetimlerinin kesintisiz sürdüğü bildirildi.

Yetkililer tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, ilçe genelindeki göletlerde denetimler gerçekleştiriliyor.

Yürütülen faaliyetlerle su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiği, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

Arpa hasadı mesaisi başladı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde arpa hasadı mesaisi başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Teknik personel, biçerdöver hasadında dane kaybını en aza indirmek ve verim tespiti yapmak amacıyla sahadaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirköy Komutanından Jandarma Ziyareti - Son Dakika

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