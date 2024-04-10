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Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Bilgen Sevil atandı.

Sevil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Demirköy'ün ormancılık açısından önemli olduğunu bildiren Sevil, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Emniyet Teşkilatının 179 yıldır Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağladığını belirtti.

Polis teşkilatının gece gündüz demeden görevi başında olduğunu bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar. Kamu düzenini, vatandaşlarının canını ve malını korumak için özverili bir şekilde çalışan emniyet teşkilatımız vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık göstermektedirler."