Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Bilgen Sevil atandı.
Sevil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı için mutlu olduğunu söyledi.
Demirköy'ün ormancılık açısından önemli olduğunu bildiren Sevil, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini sözlerine ekledi.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ilık, mesajında Emniyet Teşkilatının 179 yıldır Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağladığını belirtti.
Polis teşkilatının gece gündüz demeden görevi başında olduğunu bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışarak ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktadırlar. Kamu düzenini, vatandaşlarının canını ve malını korumak için özverili bir şekilde çalışan emniyet teşkilatımız vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık göstermektedirler."
Son Dakika › Güncel › Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Bilgen Sevil atandı - Son Dakika
CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?