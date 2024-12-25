Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Baraj gölündeki balık kafesleri ise buz kütlesinin altında kaldı.
Yüzeyi kısmen buz tutan baraj ve beyaza bürünen çevresi, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Demirözü Barajı'nda Buz Tabakası - Son Dakika
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