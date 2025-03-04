Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Son Dakika › Güncel › Demirözü'nde Eğitime Kar Nedeniyle Ara - Son Dakika
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