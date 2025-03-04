Demirözü'nde Eğitime Kar Nedeniyle Ara

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Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.