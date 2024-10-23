Demirtaş\'tan TUSAŞ Saldırısına Tepki

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(ANKARA) - HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. "Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz" diyen Demirtaş açıklamasında "Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin bir açıklama da HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş X hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz. Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız. Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyecegiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."