Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki arazi kavgalarında onlarca sivil öldü

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki kabileler arasında çıkan arazi kavgalarında Mayıs ayı başından bu yana onlarca sivilin öldüğünü belirtti.

OCHA, Salı günü yaptığı açıklamada, yardım görevlilerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Tshopo eyaletinde yaşanan kanlı çatışmalarda yaralananlara ve yerinden edilenlere yardım ettiğini bildirdi.

OCHA'ya göre Şubat 2023'ten bu yana çatışmalarda 740 sivil hayatını kaybederken, Tshopo'nun merkezi Kisangani'de 75.000 kişi yerinden edildi.

Ofis, OCHA liderliğindeki bir değerlendirme ekibinin, yerinden edilen insanlar için en acil ihtiyaçların gıda, barınma ve sağlık hizmetleri olduğunu tespit ettiğini belirtti.

OCHA şiddete son vermek, sivilleri korumak ve ülkedeki çatışmaya kalıcı çözüm bulmak üzere ilgili herkesi birlikte çalışmaya çağırdı.