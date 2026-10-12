Demokratlar lideri Golan, Netanyahu'yu 27 Ekim seçimlerini sabote etmekle suçladı - Son Dakika
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Demokratlar lideri Golan, Netanyahu'yu 27 Ekim seçimlerini sabote etmekle suçladı

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Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Netanyahu'yu 27 Ekim'deki seçimleri sabote etmekle suçladı. Golan, Netanyahu'nun sonuçları tanımayı reddedebileceği uyarısında bulunarak 6 Ocak 2021 olaylarının İsrail'de yaşanabileceğini söyledi.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimleri sabote etmeyi planlamakla suçlayarak, Netahyahu'nun sandıktan çıkacak sonuçları tanımayı reddedebileceği uyarısında bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Golan, partisinin son anketlerdeki oy kaybına yönelik karamsar havayı reddederek, "Bu karamsar havaya bir son vermeliyiz. Biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun yaklaşan seçim sürecini sabote etmeye çalışabileceği ve sandıktan çıkacak sonuçları tanımayı reddedebileceği konusunda uyarıda bulunan Golan, "(Netanyahu'nun) Seçim öncesinde ve seçim gününde demokratik süreci sekteye uğratmaya çalışacağından hiç şüphe yok. 6 Ocak 2021'de ABD'de yaşananlar kesinlikle burada da yaşanabilir." dedi.

Golan, bu sözleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Joe Biden'a karşı kaybettiği seçimlerin ardından destekçileri tarafından ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskına atıfta bulundu.

Arap partileriyle işbirliği vurgusu

Kendi bloğundaki partilerin seçim barajının olabildiğince üzerinde bulunduğunu savunan Golan, Netanyahu'nun bloğundaki partilerin ise baraj altında kalma riskinin çok daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

Golan, Netanyahu'nun "hükümet kuramayacağını" belirterek, kendi bloklarından bir hükümet çıkma ihtimalinin Netanyahu'nun cephesine kıyasla "çok daha yüksek" olduğunu dile getirdi.

Golan, Netanyahu'ya "kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adam" diyerek yüklendi

Kendi bloğundaki milletvekillerinin Netanyahu liderliğindeki bir hükümete katılıp katılamayacağı sorusuna ise Golan, "Benim olduğum yerde bu gerçekleşemez." yanıtını verdi.

Golan, diğer muhalefet liderlerine de çağrıda bulunarak, milletvekili adaylarının Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir veya Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri kastederek "asker kaçakları" ile aynı hükümette yer almayacaklarına dair taahhütte bulunmalarını istedi.

Eski Başbakan ve muhalefetteki Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett'in, daha sonra "şaka yaptığını" iddia etse de Netanyahu'nun gelecekteki bir hükümette yer alabileceğini söylemesinden bir gün sonra konuşan Golan, Netanyahu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adamın ülkeyi dibe çekmeye devam etmesine izin verirsek İsrail toparlanamaz."

İsrail devlet televizyonu KAN'ın son anketinde, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu ile arasındaki farkı giderek açtığı görüldü. Kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 43'ü başbakanlık için en uygun adayın Eisenkot olduğunu belirtirken, Netanyahu'ya destek verenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Söz konusu ankette Demokratlar Partisi'nin parlamentoda 8 sandalye kazanacağı öngörülüyordu.

Çoğu kamuoyu araştırmasına göre, 27 Ekim seçimlerinde ne Netanyahu öncülüğündeki muhtemel blok ne de ona muhalif dört Yahudi partinin oluşturduğu blok 120 sandalyeli Knesset'te tek başına çoğunluğu elde etmeye yakın görünüyor.

Kaynak: AA
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